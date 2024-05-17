حسام حسن يفاجئ رمضان صبحي قبل معسكر يونيو

كشفت تقارير إعلامية، عن موقف المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، من ضم نجم بيراميدز رمضان صبحي، لمعسكر الفراعنة في يونيو القادم استعدادًا لتصفيات كأس العالم.

وقال إبراهيم عبدالجواد عبر قناة “أون تايم سبورتس”:” حسام حسن يحب رمضان صبحي كثيرًا، ويريد إعادته للصورة مرة آخرى، وكان سيضمه في معكسر مارس الماضي لولا الإصابة التي حدثت له”.

وتابع:” ولكن رمضان صبحي سيكون على رأس قائمة منتخب مصر لخوض مباراتين بوركيينا فاسو وغينيا بيساو في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم 2026″.

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وأردف:” حسام حسن مقتنع أن رمضان صبحي سيكون له دورًا كبيرًا في منتخب مصر”.

وواصل:” ما يزيد احتمالية وجود رمضان صبحي هو غياب عمر مرموش بسبب إصابته وإجراءه عملية في يده”.

وينطلق معكسر منتخب مصر يوم 28 مايو الجاري، استعدادًا لـ مباراتين بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.