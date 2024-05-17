الاهلي يخطف مهاجم الزمالك.. صفقة مدوية

كشفت تقارير صحفية، أن النادي الاهلي، نجح في التوصل لاتفاق لضم لاعب الزمالك السابق، أسامة فيصل، في الميركاتو الصيفي القادم.

وتابعت التقارير، أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي قد انهى الاتفاف مع مهاجم البنك الاهلي أسامة فيصل، بشأن انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابعت التقارير أن المسؤوليم في النادي الاهلي انهوا كافة التفاصيب الخاصة بانضمام فيصل للنادي الاهلي.

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وواصلت التقرير أن أسامة فيصل وقع على عقد للنادي الاهلي لمدة 5 سنوات.

وسيعلن الاهلي عن الصفقة رسميصا بعد انتهاء الموسم الحالي 2023-2024.

يذكر أن أسامة فيصل كان لاعبًا لنادي الزمالك لمدة عامين ونصف على سبيل الإعارة، ثم عاد للبنك الاهلي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم السبت القادم على ملعب حمادة العقربي «رادس».

وتنطلق صافرة بداية مباراة الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد رادس.