هل يشارك لاعب الزمالك في نهائي الكونفدرالية بعد وفاة والده؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي الزمالك، موقف مشاركة سيد عبدالله نيمار، في مواجهة نهضة بركان بنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد وفاة والده.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على استاد القاهرة الدولي.

وتوفي أمس الأربعاء، والد سيد نيمار لاعب الزمالك، وحرص بعضا من لاعبي الأبيض على التواجد في العزاء لمواساة زميلهم.

وعلم موقع الخليج 365، أن البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، يدرس استبعاد سيد نيمار من مواجهة نهضة بركان، بسبب وفاة والده وعدم تركيزه لأنه أمر خارج عن إرادته.

وأضاف المصدر: "جوميز يعلم جيدا، ما يشعر به اللاعب، والحالة النفسية التي يعاني منها، ولذلك، يريد عدم الضغط عليه ومنح الحرية الكاملة له، خاصة وأنه من أفضل اللاعبين في الفريق".

وكان فريق الزمالك، خسر في مباراة الذهاب من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف، ويحتاج للفوز في مباراة العودة بهدف نظيف من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية.