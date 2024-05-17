الأهلي جاهز لموقعة الترجي بسيناريو مازيمبي

ياسر رشاد - القاهرة - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم الجمعة تدريباته استعداداً لمواجهة الذهاب ضد الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا التي تقام غداً السبت على ملعب (رادس) بحضور جماهيري يتجاوز 27 ألف مشجع.

ووصلت بعثة الأهلي مساء أمس الأول الأربعاء وسط استقبال حافل من مسؤولي الترجي وعلى رأسهم حمدي المؤدب رئيس النادي الذي تواجد بنفسه في مطار قرطاج واستقبل البعثة بالورود ودخل في حديث مطول مع محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء.

وأدى الفريق مرانه أمس الخميس على الملعب الفرعي لاستاد رادس وسط تأمينات مشددة ومكثفة لبعثة الفريق منذ وصولها إلى تونس وحالة من التفاءل تسيطر على لاعبي الفريق الأحمر ومسؤوليه.

وقال خالد مرتجي أمين صندوق الأهلي والقائم بأعمال نائب رئيس النادي ، إنه لديه حالة من التفاءل بإمكانية تحقيق نتيجة إيجابية على ملعب رادس قبل لقاء الإياب يوم 25 مايو الجاري بإستاد القاهرة.

وأشار مرتجي إلى أن الأهلي يستهدف تحقيق اللقب الأفريقي للمرة 12 في تاريخه وحصد الانتصار على حساب الترجي التونسي موضحاً أن المواجهة تجمع بين فريقين كبيرين.

وعلى صعيد النواحي الفنية ، عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي محاضرات مكثفة للاعبي الفريق من أجل شرح العديد من الأمور الخاصة بالمنافس وتحديداً كيفية إيقاف الهجمات المعاكسة السريعة.

واستقر كولر على إتباع نفس السيناريو الذي قام به في لقاء مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف النهائي بالتركيز على الجوانب الدفاعية والاعتماد على التحولات والهجمات المرتدة وعدم الاندفاع هجومياً.

وتحدث المدرب السويسري مع لاعبي الأهلي حول ضرورة عدم ترك أي مساحات للترجي وخاصة في عمق الملعب بجانب عدم ارتكاب أي أخطاء حول منطقة الجزاء في ظل إجادة ياسين مرياح مدافع الترجي الكرات الهوائية.

واستقر كولر على ملامح التشكيل الذي يخوض به المباراة ويعتمد على مصطفى شوبير حارس المرمى بينما يجلس محمد الشناوي حارس المرمى المخضرم على مقاعد البدلاء.

ويقود خط الدفاع محمد عبد المنعم وبجواره رامي ربيعة مع الظهير الأيمن محمد هاني والظهير الأيسر علي معلول ، واستقر كولر على إشراك لاعب الوسط أكرم توفيق منذ البداية بجانب مروان عطية لغلق المساحات في خط الوسط مع مشاركة إمام عاشور في دور صانع الألعاب.. ويفاضل كولر بين الثنائي حسين الشحات والمغربي رضا سليم لقيادة الجبهة اليسرى هجومياً بينما استقر المدرب السويسري على مشاركة الفلسطيني وسام أبو علي في مركز رأس الحربة بجانب الجنوب أفريقي بيرسي تاو في مركز الجناح الأيمن.