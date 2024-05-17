الأهلي يعلن تجديد عقد نجمة فريق كرة الطائرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي تجديد عقد نجمة فريق كرة الطائرة سيدات، تاتيانا بوكان، لمدة موسم.

وأوضح مدير عام النشاط الرياضي بنادي الأهلي عبر الموقع الرسمي، أن تجديد عقد تاتيانا يأتي لدعم استقرار الفريق، والحفاظ على عناصر الخبرة فيه، وتوفير متطلبات الجهاز الفني لفريق سيدات الطائرة، من أجل مواصلة حصد البطولات.

وأكد أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، يحرص دائما على الحفاظ على العناصر الأساسية في كل لعبة، لاستمرار المنافسة على الفوز بكل البطولات.

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