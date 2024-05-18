شرط الشيبي للصلح مع الشحات وانهاء الأزمة

اشترط محمد الشيبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، للصلح مع حسين الشحات نجم الاهلي، وحل الأزمة معه.

وأوضحت الإعلامية سهام صالح، في تصريحات عبر برنامج «الكلاسيكو»، المذاع على قناة «DMC»، أن الشحات عرض على الشيبي أن يذهب إلى منزله رفقة خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الاهلي، من أجل الاعتذار عبر مقطع فيديو يتم تصويره.

وأشارت إلى أن الشيبي رحب بهذا الاقتراح، إلا أنه اشترط إعلان اتحاد الكرة عدم مخالفة اللاعب المغربي للوائح الجبلاية وأنه يحق له اللجوء للقضاء المدني في هذه القضية، حتى لا يتم تفسير ماسيحدث بأنه تخوف منه بأن يتم عقابه وإيقافه.

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وأكدت أن إدارة القلعة الحمراء قررت استكمال مشوارها في القضية من الحفاظ على حقوق الشحات، وهو ما دفع النادي لإصدار بيانه منذ أيام، حتى يتم الضغط على اتحاد الكرة المصري ويتم معاقبة الشيبي.

وذكرت أنه على الجانب الآخر فإن إدارة بيراميدز قامت بإبلاغ الشيبي بأنها لن تتركه وأنها ستقف بجانبه في أي قرار يتخذه.