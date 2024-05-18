الترجي يثير غضب الاهلي قبل نهائي دوري أبطال

أثار مسئولو الترجي التونسي غضب النادي الاهلي قبل ساعات من خوض مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء الليلة على استاد حماد العقربي.

وأثار مسئولو الترجي التونسي غضب النادي الاهلي قبل خوض المران الرئيسي أمس، كما تواجدت طائرة دراون في مران الفريق أمس، وهو ما أثار غضب مسئولو الأحمر قبل مواجهة اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وأبلغ خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأحمر مسئولي الترجي التونسي بعدم خوض مران الفريق قبل إخلاء ملعب المباراة من أي أشخاص، كذلك إخلاء الطائرة من الملعب؛ خشية تصوير مران الفريق الرئيسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وحسم المارد الأحمر تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في نصف النهائي، فيما تأهل الترجي لنهائي البطولة عقب الفوز على صن داونز الجنوب إفريقي بهدفين دون رد في نصف النهائي.

ويغيب عن الاهلي تسع لاعبين في مباراة اليوم وهم كالتالي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الإفريقي، كما يغيب طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء لوجهة نظر فنية، كما يغيب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وكريستو وعمرو السولية بسبب الإصابة.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.