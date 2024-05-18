"تصل ل 300 مليون".. تعرف على موعد المباراة الأغلى في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

يلتقي فريق ليدز يونايتد الإنجليزي مع نظيره ساوثهامتون، في إطار نهائي البلاي أوف المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ومن المقرر إقامة المباراة، يوم الأحد الموافق 26 مايو الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "ويمبلي".

وكان فريق ليدز تمكن من الصعود إلى الدور النهائي، بعد الفوز على نوريتش سيتي برباعية نظيفة، فيما تأهل ساوثهامبتون على حساب وست بروميتش، بعد تحقيق الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وتعد هذه المباراة هي الأغلى في العالم، نظراً للجوائز المالية الضخمة التي يحصل عليها الفريق الفائز، حيث يحصل الفريق الذي يصعد إلى الدوري الإنجليزي، على 100 مليون جنيه إسترليني من حقوق البث التليفزيوني، بجانب 70 مليون جنيه إسترليني أخرى مكافأة الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحصل الفريق الصاعد من هذه المواجهة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، على مبالغ مالية أخرى، لتصل المكافأة المالية في بعض الأحيان إلى 300 مليون جنيه إسترليني.