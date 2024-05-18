قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدرب الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي القائمة المستدعاة لفريق ريال مدريد لمواجهة فياريال في الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة بين ريال مدريد وفياريال غداً الأحد، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت "القاهرة" بقيادة الحكم، أليخاندرو هيرنانديز، على ملعب "لا سيراميكا"، معقل الفريق الملقب بالغواصات الصفراء.

ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم برصيد، 93 نقطة، بينما يأتي فياريال في المركز الثامن برصيد 51 نقطة.

قائمة ريال مدريد..

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فران جارسيا، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، داني سيبابوس، أردا جولر، ماريو مارتن.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، رودريجو، خوسيلو، إبراهيم دياز.