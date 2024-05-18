شكرا لقرائتكم خبر عن النهائي الأفريقى الثالث.. ماذا تخبئ موقعة الأهلى والترجى فى رادس الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - موقعة نارية منتظرة بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في "ذهاب" نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة موسم (2023-2024)، وتقام موقعة الذهاب على ملعب "حمادي العقربي" (رادس سابقًا) فى العاشرة مساء اليوم السبت.

والتقى الأهلى والترجى مرارًا وتكرارًا فى السنوات الماضية، حتى أصبحت المباراة بمثابة كلاسيكو عربي معتاد، دائمًا ما تكون أجواؤه مختلفة، وكرة القدم المقدمة فيه استثنائية.

وسبق وتقابل الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال فى نسختين سابقتين عامي 2012 و2018. كانت المواجهة الأولى عام 2012، وتوج الأهلي بعد التعادل 1-1 باستاد برج العرب بالإسكندرية، والفوز فى رادس بنتيجة 2-1 ، وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، وفاز الأهلي باستاد برج العرب بالإسكندرية بنتيجة 3-1، وخسر في رادس بنتيجة 0-3.

ويتطلع الأهلى للعودة بنتيجة إيجابية من رادس تسهل مهمته في لقاء الإياب، المقرر له السبت المقبل باستاد القاهرة الدولى، لضمان التتويج باللقب للمرة الخامسة على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربى.

وفي المقابل، يبحث "شيخ الأندية التونسية" عن الفوز بخامس ألقابه فى أمجد البطولات القارية للأندية، بعد تتويجه سابقا بنسخ أعوام 1994 و2011 و2018 و2019.