شكرا لقرائتكم خبر عن مكاسب تنتظر الأهلي حال تخطى عقبة الترجى التونسى فى نهائى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تزايدت حدة الصراع بين الاهلى والترجى التونسى على التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ويحتضن ملعب حمادي العقربي فى رادس فى العاشرة مساء اليوم، السبت، مباراة الذهاب، على أن يقام لقاء العودة السبت المقبل باستاد القاهرة.

ويسعى الأهلي للفوز بلقبه رقم 12 فى دوري أبطال أفريقيا، فى حين يتطلع الترجي للتتويج بخامس ألقابه فى المسابقة، ويضمن الفائز باللقب الحصول على جائزة مالية قدرها 4 ملايين دولار، وفقاً لقرار الاتحاد الأفريقى "كاف".

ويزيد من حدة الصراع بين بطلى مصر وتونس على اللقب الأفريقى أن الفائز بموقعة النهائي سيضمن المشاركة فى النسخة المقبلة من بطولة كأس السوبر الأفريقي، التي تجمع سنوياً الفائز بلقب دوري أبطال أفريقيا ونظيره فى الكونفدرالية الأفريقية.

وبجانب الأهلي أو الترجي، سيكون أحد طرفى مباراة السوبر القاري إما نهضة بركان المغربي أو الزمالك اللذين يتنافسان على لقب النسخة الحالية من الكونفدرالية 2024، علماً بأن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بطل المغرب بهدفين مقابل هدف.

وسبق وفاز الأهلي فاز بالسوبر الأفريقي فى 8 مناسبات، في حين توج بها الترجي في مناسبة وحيدة فقط.

وعلى نفس الوتيرة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إقامة النسخة الأولى من بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي تجمع جميع أبطال القارات خلال العام الجارى.

ويقتضي نظام هذه البطولة المستحدثة على إقامة مباراة النهائي بين الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا والمتأهل من تصفيات باقي القارات.

ويتنافس الأهلى والترجى على شرف تمثيل قارة أفريقيا فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال التي تقام خلال شهر ديسمبر المقبل.