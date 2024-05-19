شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستبعد نيدفيد والدبيس ومخلوف من قائمة الأهلى فى نهائى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استبعد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، الثلاثي كريم نيدفيد وكريم الدبيس ومصطفى مخلوف من قائمة الأهلي أمام الترجي، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي، كلاً من: مصطفى شوبير، محمد هاني، رامي ربيعة، علي معلول، محمد عبد المنعم، مروان عطية، أكرم توفيق، إمام عاشور، حسين الشحات، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي ومحمود متولي وياسر إبراهيم ومحمود كهربا ‏ورضا سليم وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وأنتوني موديست وكريم فؤاد.

على صعيد متصل، تضم بعثة الأهلي في تونس 23 لاعباً، هم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - محمود متولي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - على معلول - كريم الدبيس - مروان عطية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - كريم وليد - أليو ديانج - رضا سليم - حسين الشحات - بيرسي تاو - محمود كهربا - وسام أبوعلي وأنتوني موديست.

فيما شهدت القائمة غياب كل من: عمرو السولية وأحمد نبيل كوكا وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وحمزة علاء للإصابة وطاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح لأسباب فنية.