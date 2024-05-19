شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وعاصم خليفة أبرز حضور نهائى بطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش، على حضور نهائي بطولة العالم للاسكواش التي تقام فى متحف الحضارة بمصر خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ويلتقي مصطفى عسل في المباراة النهائية مع نظيره البيروفي دييجو إلياس، فيما تلتقي البطلة المصرية نور الشربيني مع مواطنتها نوران جوهر في نهائي السيدات.

وكان مصطفى عسل قد فاز في الدور نصف النهائي على النيوزيلندي بول كول المصنف الثاني عالمياً بنتيجة 3-2، في مباراة ماراثونية امتدت لـ82 دقيقة.

وتحمل البطلة المصرية نور الشربيني لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، لقب النسخة الماضية عن منافسات السيدات، بينما يحمل البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لقب الرجال عن النسخة الأخيرة.

وهيمن الفراعنة على 21 لقباً بالبطولة، تمتلك منها نور الشربيني نصيب الأسد بـ7 ألقاب كاملة.















الاستراحه



الحضور



الوزير يتابع



مباراه النهائي



نهائي الاسكواش



نهائي البطولة



نهائي



نور



نور الشربيني



نوران



نوران بالمباراه



نوران تتابع



نوران جوهر