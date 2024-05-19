المدرب أليجري لا يفكر في العروض السعودية

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واتخذت إدارة البيانكونيري قرار إقالة أليجري بعد يومين فقط من تتويج الفريق بلقب كأس إيطاليا، رغم أن الموسم ما يزال ساريا، حيث تتبقى مباراتان على نهايته.
وذكر الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، خبير المتخصص في أخبار الانتقالات بأوروبا، أن كل ما نشر عن اهتمام أليجري بتدريب أحد عمالقة الدوري السعودي، مجرد شائعات غير صحيحة بالمرة.
ونشر شيرا تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع (X) «تويتر سابقا»، قال فيها «على الرغم من الشائعات الأخيرة، لا يفكر ماكس أليجري حاليا في إمكانية قبول العروض السعودية».
وأعلن اليوفي في بيان عبر موقعه الرسمي إعفاء أليجري من منصبه كمدرب للفريق الأول، «بعد سلوكيات معينة أثناء وبعد نهائي كأس إيطاليا، والتي نعتبرها تتعارض مع قيم يوفنتوس ومع السلوك الذي يجب أن يتبناه من يمثله».
ويتبقى أمام يوفنتوس مباراتان أمام كل من بولونيا ومونزا، على إنهاء الموسم الحالي، فيما ضمن الفريق اللعب بمنافسات دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.
مسيرته مع الأندية:
- ساسولو الدوري الإيطالي الدرجة الثالثة: 2007–08
- ميلان الدوري الإيطالي (1): 2010–11
- كأس السوبر الإيطالي: 2011
- يوفنتوس الدوري الإيطالي: 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18، 2018–19
- كأس إيطاليا (4): 2014–15، 2015–16، 2016–17، 2017–18
- كأس السوبر الإيطالي: 2015، 2018
- دوري أبطال أوروبا وصيف: 2015، 2017
- جائزة المقعد الذهبي للدوري الإيطالي الدرجة الثالثة: 2007–08
- جائزة المقعد الذهبي: 2008–09، 2014–15، 2016–17، 2017–18
- مدرب العام في الدوري الإيطالي: 2011، 2015، 2016، 2018
- جائزة الفيفا لأفضل مدرب: 2017 (المركز الثالث)
- جوائز غازيتا الرياضية – مدرب العام: 2018
- قاعة مشاهير كرة القدم الإيطالية: 2018
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