شاهد.. فرصة رودريجو الخطيرة أمام الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - في أخطر فرص المباراة حتى الآن، أهدر الترجي فرصة هدف التقدم أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

يواجه الأهلي، الترجي الآن في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب رادس في تونس.

وفي الدقيقة الخامسة من عمر المباراة كرة عرضية خطيرة إلى رودريجو نجم الترجي الذي يضربها رأسية ببراعة قريبة من المرمى لكنها تمر من جوار القائم بأميال بسيطة في أخطر فرص اللقاء حتى الآن.

شاهد الفرصة الخطيرة لرودريجو:

وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي دون أهداف حتى الآن مع وجود خطورة أكثر من جانب الترجي التونسي في بعض الأوقات خلال المباراة حتى الوقت الحالي.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطيه عقبة مازيمبي الكونغولي، فيما صعد الترجي التونسي إلى النهائي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي.

ستكون مباراة الإياب بين الأهلي والترجي يوم السبت المقبل على ستاد القاهرة الدولي، ويبحث المارد الأحمر عن التتويج بالاميرة السمراء من جديد.

