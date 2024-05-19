شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيبو: اعترضنا على تجهيز ملعب رادس لتدريباتنا أمس.. والأزمة انتهت سريعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي، الشكر للسفارة المصرية ومسئولي نادي الترجي على تسهيل استقبال وإقامة الفريق قبل مواجهة الفريقين في ذهاب نهائي دوري الأبطال.

وقال بيبو في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس مع شوبير:"كانت هناك أزمة قبل مران الفريق بالأمس حيث لم يكن الملعب جاهزا كما هو معتاد لكن الأزمة انتهت سريعا بمجرد التبليغ بها".

وأكد مدير الكرة بالأهلي أنه اعترض قبل التدريبات أمس بسبب عدم رش ملعب رادس بالمياه ووجود وسائل الاعلام أثناء التدريب".

وانتهت مباراة ذهاب نهائي لقب دوري أبطال أفريقيا السبت بين حامل اللقب الأهلي ومضيفه الترجي على ملعب حمادي العقربي في رادس بالتعادل السلبي صفر لمثله.

ويبحث الأهلي عن لقبه الرابع في النسخ الخمس الأخيرة والثاني عشر القياسي في تاريخه، فيما يطارد الفريق التونسي لقبه الخامس والأوّل منذ 2019.