القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الليلة

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القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مصيرية للفريقين، ويأمل كل منهما فى الفوز وتحقيق اللقب، لاسيما أن الزمالك سبق وواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019 وتوج الفارس الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح.
وخسر الزمالك مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف فى المغرب، سجل ثنائية الفريق المغربي كل من إيسوفو دايو وعادل تحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري.
القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى فى نهائى الكونفدرالية 2024
يمكن مشاهدة جميع مباريات الزمالك في كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء، وتذاع مباراة الزمالك ونهضة بركان المغربى الليلة عبر قناة بي إن سبورتس 6.
ويدير السنغالى عيسي سي مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان والصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكم فيديو والموريشوسيه ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد والتونسي خليل الحساني حكم فيديو مساعد ويراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.
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