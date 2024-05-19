شكرا لقرائتكم خبر عن القناة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان فى نهائى الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي فى الثامنة مساء اليوم، الأحد، باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية، في مواجهة مصيرية للفريقين، ويأمل كل منهما فى الفوز وتحقيق اللقب، لاسيما أن الزمالك سبق وواجه نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية عام 2019 وتوج الفارس الأبيض باللقب لأول مرة في تاريخه بعد الفوز بركلات الترجيح.

وخسر الزمالك مباراة الذهاب بنهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان بهدفين مقابل هدف فى المغرب، سجل ثنائية الفريق المغربي كل من إيسوفو دايو وعادل تحيف، بينما جاء هدف الزمالك عن طريق سيف الدين الجزيري.