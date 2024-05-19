شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر تونس في رحلة العودة للقاهرة بعد التعادل مع الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مطار قرطاج الدولي بتونس ، تمهيدًا للعودة إلى القاهرة، بعد انتهاء لقاء الترجي الرياضي التونسي، في ذهاب الدور النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعود بعثة الأهلي ، إلى القاهرة صباح اليوم الأحد بعد رحلة سفر قرابة ثلاثة ساعات ونصف.

وكانت مباراة الأهلي والترجي التونسي قد انتهت بالتعادل السلبي.

وستقام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم 25 مايو الجاري على استاد القاهرة الدولي.