شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخطط لتعطيل قطار بيراميدز فى افتتاح الأسبوع الـ24 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم، الأحد، منافسات الأسبوع ال24 من عمر الدورى المصرى الممتاز، بمباراة وحيدة تجمع الإسماعيلي وبيراميدز باستاد الإسماعيلية فى السادسة مساءً.

ويسعى الإسماعيلي، بقيادة ايهاب جلال، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور واقتناص النقاط الثلاث لاستمرار الزحف نحو المنطقة الدافئة فى جدول ترتيب فرق الدوري، بينما يرغب بيراميدز فى العودة من الإسماعيلية بنقاط المباراة للتحليق بعيدا بصدارة الدوري وتوسيع الفارق مع منافسيه.

ويحتل الإسماعيلي المركز الـ12 فى جدول ترتيب فرق الدوري برصيد 26 نقطة، بينما يتصدر بيراميدز الجدول برصيد 47 نقطة.

وتتوقف مسابقة الدوري المصري بداية من يوم 27 مايو الجارى بسبب معسكر منتخب مصر الأول بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن استعدادا لمباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في الفترة من 3 حتى 10 يونيو المقبل.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو ضمن الجولة الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

ويقع منتخبا بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن منافسات المجموعة الأولى في تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026، رفقة منتخب مصر، بالإضافة إلى منتخبي جيبوتي وسيراليون.

وكان المنتخب المصري تمكن من تحقيق الفوز في أول جولتين بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل.