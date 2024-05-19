شكرا لقرائتكم خبر عن 9 غيابات بالزمالك أمام نهضة بركان فى نهائي الكونفدرالية الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره نهضة بركان المغربى في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية بالمباراة لتى تقام باستاد القاهرة في الثامنة مساء اليوم.

يدخل الزمالك اللقاء وسط غيابات بعض لاعبيه لأسباب مختلف، حيث يتغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى الزنارى للإصابة، محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى لجراحة الرباط الصليبى، والثلاثى عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر لعدم القيد أفريقيا، بينما يتغيب محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية.

ويدير السنغالى عيسي سي مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول ونوحي بانجورا مساعد ثان والصومالي عمر عبدالقادر حكما رابعا والجابوني بيير اتشو حكم فيديو والموريشوسيه ماريا ريفيت حكم فيديو مساعد والتونسي خليل الحساني حكم فيديو مساعد ويراقب الحكام الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: محمد عواد

الدفاع: حمزة المثلوثى، حسام عبد المجيد، عمر جابر، أحمد فتوح

الوسط: نبيل عماد "دونجا" وأحمد حمدى ومحمد شحاتة

فى الهجوم: أحمد مصطفى زيزو وإبراهيما نداى والتونسى سيف الجزيرى