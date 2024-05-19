اتحاد الغوص والانقاذ يؤكد تفوق مصر فى السباحة بالزعانف

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الكابتن سامح الشاذلى رئيس الاتحاد المصرى للغوص والانقاذ ونائب رئيس الاتحاد العربى ان مصر تفوقت فى رياضة السباحة بالزعانف واصبح لها مكانة دولية لا يستهان بها خاصة وان هناك إقبال على ممارسة تلك الرياضة بين الشباب والاساتذة على مستوى العالم لافتا الى ان مصر تواكب تطور اللعبة بمختلف الاعمار

وتابع الشاذلى خلال تصريحاته للوفد بأن قطاع السباحة بالزعانف له مكانة فى مختلف محافظات مصر سواء الاسكندرية او القاهرة او بورسعيد وغيرهم مشيرا الى ان هناك سياحيين مصريين دوليين بمختلف الاعمار ومن الجنسين احرزوا ميداليات ذهبية واخرى فضية ولهم ثقلهم بالبطولات

واشار الى احراز مصر عدد 11 ميدالية، بواقع ذهبيتين و4 فضيات و 5 برونزيات، فى بطولة العالم للجامعات المقامة بمدينة بيريرا بكولومبيا.مؤخرا للسباحة بالزعانف حيث أحتلت مصر المركز الرابع في جدول ميداليات البطولة خلف ايطاليا وكولومبيا والمانيا.

واختتم الشاذلى حديثه مؤكدا على أن الاسكندرية تحظى بنصيب الاسد فى الاهتمام بالسباحة بالزعانف