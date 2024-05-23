حسم موقف نجم ريال مدريد من الرحيل

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، إن نادي ريال مدريد، قرر حسم مصير لاعبه الشاب التركي أردا جولر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم الموهبة التركية جولر، إلى نادي ريال مدريد الإسباني، في صيف 2023، قادما من فريق فنربخشة التركي، لكنه عانى من متلازمة الإصابات، بجانب قلة مشاركاته تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.

وحسبما جاء على صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي سعيد للغاية بأدا أردا جولر في الفترة الأخيرة مع الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن مستوى جولر في الفترة الأخيرة، أثلج صدر أنشيلوتي، بعدما سجل 6 أهداف خلال 12 مباراة بمعدل مشاركة 440 دقيقة.

وعندما ضم ريال مدريد، اللاعب الدولي التركي، عُرض عليه البقاء في فنربخشة لموسم واحد على سبيل الإعارة، من أجل التطور والنمو، لكن اللاعب رفض ورفع راية التحدي داخل البرنابيو.

وختمت الصحيفة تقريرها، بأن ريال مدريد وأنشيلوتي واضحان بأن جولر لن يمس، وذلك بفضل موهبته المميزة”.