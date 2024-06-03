مدرب الاهلي يقرر الرحيل من أجل التدريب في أوروبا

قرر المدير الفني للنادي الاهلي الرحيل خلال الفترة المقبلة، من أجل التدريب في أوروبا وتحديدًا في الدوري الروماني.

وأكد الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن ديفيد ديفيز قرر الرحيل عن تدريب فريق يد الاهلي.

وأشار الغندور إلى أن هذا القرار جاء من أجل أن يتولى مدرب الاهلي، تدريب فريق دينامو بوخارست الروماني، خلال الفترة المقبلة.

وكان النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، قد تعاقد مع المدرب الإسباني ديفيد ديفيز في شهر أكتوبر عام 2022.

ونجح ديفيد ديفيز في تحقيق 4 بطولات رفقة النادي الاهلي في الموسم الحالي، وهي: بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، كأس السوبر المصري، كأس السوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة الدوري.

وقاد القلعة الحمراء للتأهل إلى كأس العالم للأندية سوبر جلوب، خلال الفترة المقبلة.