شكرا لقرائتكم خبر عداؤو العالم يختبرون قدراتهم في «لهيب العلا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتاح المشاركة في السباق للرجال والسيدات من جميع مستويات اللياقة البدنية مع خيارات متنوعة، وسط تضاريس العلا الصحراوية ومعالمها الطبيعية الخلابة، وأوديتها المهيبة وواحاتها الخضراء لمسافات تمتد 5 أو 10 أو 21 أو 42 كلم، بما سيختبر قدراتهم البدنية إلى أقصى الحدود.
وسينطلق السباق من منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كلم.
أما المشاركون في مسار 42 كلم الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا، المبنى المميز الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوصفه أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر عداؤو العالم يختبرون قدراتهم في «لهيب العلا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.