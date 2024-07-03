شكرا لقرائتكم خبر عداؤو العالم يختبرون قدراتهم في «لهيب العلا» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف محافظة العلا النسخة الثانية من سباق «لهيب العلا» للعدائين في 24 أغسطس، حيث يختبر سباق الجري الفريد من نوعه قدرة العدائين المشاركين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم، على التحمل في درجات الحرارة العالية خلال فصل الصيف، حيث سيتاح لهم الفوز بجوائز نقدية يبلغ مجموعها 176,000 ريال سعودي.

وتتاح المشاركة في السباق للرجال والسيدات من جميع مستويات اللياقة البدنية مع خيارات متنوعة، وسط تضاريس العلا الصحراوية ومعالمها الطبيعية الخلابة، وأوديتها المهيبة وواحاتها الخضراء لمسافات تمتد 5 أو 10 أو 21 أو 42 كلم، بما سيختبر قدراتهم البدنية إلى أقصى الحدود.

وسينطلق السباق من منطقة الحِجر التاريخية، أول موقع سعودي مسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو، للعدائين المشاركين في سباقات 5 و10 و21 كلم.

أما المشاركون في مسار 42 كلم الأصعب، فتبدأ رحلتهم في قلب وادي عشار من أمام قاعة مرايا، المبنى المميز الذي دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بوصفه أكبر مبنى مغطى بالمرايا في العالم.