الامارات | رغم الوداع المبكر لكأس أوروبا...شولتس يدعو المنتخب الألماني إلى ديوان المستشارية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد خروج المنتخب الألماني من بطولة أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2024) في الدور ربع النهائي، يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس تكريم لاعبي المانشافت بلفتة خاصة.

وأفادت مصادر حكومية بأن المستشار وجه الدعوة للاعبي المنتخب (الماكينات) للقدوم إلى ديوان المستشارية وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع المدير الفني للمنتخب يوليان ناجلسمان أمس الأحد.

وأضافت المصادر أنه لم يتم تحديد موعد بعد.

وكانت شبكة "إن تي في" أوردت تقريرا عن هذا الموضوع في وقت سابق.

كان شولتس حضر يوم الجمعة الماضي مباراة ألمانيا ضد إسبانيا في شتوتغارت والتي انتهت بخسارة المنتخب الألماني بهدف مقابل هدفين.

وكان شولتس تابع مباشرة جميع مباريات منتخب بلاده في البطولة الأوروبية التي تنظمها ألمانيا باستثناء مباراة الافتتاح ضد اسكتلندا حيث كان يشارك في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في جنوب إيطاليا.