تحديد منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أجريت اليوم قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2024 – 2025 والتي كشفت عن منافس الأهلي المحتمل في دور الـ32 من البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الفائز من مباراة المريج جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني في دور الــ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك ينتظر للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في الكونفيدرالية

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة، على حساب نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والفوز بهدف في لقاء العودة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الطلائع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.