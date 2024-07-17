الأهلي يستعد لمواجهة الألومنيوم في كأس مصر دون راحة

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك دون راحة عقب مواجهة مودرن سبورت استعدادًا لمباراة الألومنيوم الجمعة في دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.

عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة فيديو للاعبين قبل انطلاق المران، للتأكيد على بعض الأمور الفنية.

وخاض اللاعبون الذين شاركوا في لقاء مودرن سبورت كاملًا مرانًا بدنيًّا واستشفائيًّا في الجيم، للتخلص من حالة الإرهاق.

وأدى باقي اللاعبين جانبًا من التدريبات البدنية والفنية المتنوعة، تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الألومنيوم في الثامنة من مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات دور الـ٣٢ لبطولة كأس مصر.