رسميًا.. يوسف بلايلي يعود إلى الترجي التونسي

أعلن نادي مولودية الجزائر، اليوم الأحد، رسميًا رحيل لاعبه يوسف بلايلي، إلى الترجي الرياضي التونسي.

وقالت إدارة المولودية في بيان عبر صفحة النادي على “فيس بوك”: “تعلِن إدارة نادي مولودية الجزائر عن مغادرة اللاعب يوسف بلايلي رسميا صفوف الفريق بعد موسم واحد قضاه بألوان عميد الأندية الجزائرية”.

وأضاف: “وهذا بعد أن توصلت إدارة (العميد) إلى إتفاق مع نظيرتها من نادي الترجي الرياضي التونسي الذي كان الفريق الوحيد الذي قدّم عرضا لضم اللاعب الذي كان يرتبط بعقد مع المولودية إلى غاية يوليو 2025”.

وأتم البيان: “وتتوجه إدارة المولودية بتشكراتها الخالصة للاعب نظير كل ما قدمه للفريق و تتمنى له كل التوفيق في تجربته القادمة مع الترجي التونسي”.

اقرأ أيضًا: تطور مفاجئ في صفقة يحيى عطية الله