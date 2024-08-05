ميدالية منتظرة.. جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم الإثنين 5 أغسطس، ظهور اللاعبين المصريين في 9 مناسبات مختلفة خلال اليوم العاشر بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وينتظر المصريين من المصارع المصري عبد اللطيف منيع أن يحقق ميدالية في أولمبياد باريس، بجانب منتخب مصر الأولمبي الذي يلاقي نظيره الفرنسي في نصف النهائي.

جدول مباريات المصريين في أولمبياد باريس 2024 اليوم الإثنين

- ملك توفيق - الغطس 10 متر - 1 صباحا

- منتخب مصر رجال ضد تايوان - تنس طاولة - 11 صباحا

- خلود منسي - الشراع - 1.15 ظهرا

- علي بدوي - الشراع - 3.40 عصرا

- منتخب مصر سيدات ضد الصين - تنس طاولة - 4 عصرا

- مؤمن ربيع ضد بطل الصين - مصارعة رومانية وزن 60 - 4 عصرا

- عبد اللطيف منيع ضد بطل تركيا - مصارعة رومانية وزن 130 - 5.20 مساء

- منتخب السيدات - سباحة توقيعية - 8.30 مساء

- منتخب مصر الأولمبي ضد فرنسا - نصف نهائي - 10 مساء

