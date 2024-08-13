"مستشهدا بمشجعتي الأهلي".. مرتضى منصور يوضح 3 قرارات في حالة أحمد فتوح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تحدث مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، عن حبس أحمد فتوح لاعب الفريق الأبيض، في واقعة دهس أمين شرطة بطريق الساحل الشمالي.

وقال مرتضى منصور في مقطع فيديو نشره الإعلامي عبد الناصر زيدان عبر قناته على "يوتيوب": "بصرف النظر عن أحمد فتوح، سأتحدث بصفة عامة عن الواقعة، عندما يكون أي شخص أيا كانت شهرته أو اسمه وتعرض لحادث أول إجراء يكون تحليل دم، للكشف عن المخدر، وهذا يكون تحليل مبدئي من المستشفى، الغالبية منه مظبوط وأحيانا يكون غير صحيحا".

وأضاف: "النيابة العامة المصرية لديها خبرة في هذا الموضوع، وعندما يأتي تقرير المستشفى المبدئي، لا تعطي القرار، ولكن يصدر القرار بناءا على التحليل النهائي، ولكون القرار واحد من 3، الأول إخلاء سبيل دون ضمان، الثاني إخلاء سبيل بكفالة، وعلى سبيل المثال من قتل مشجعتي الأهلي محبوس الآن، لأن السرعة الجنونية تسببت في مقتل شخصين".

وأتم مرتضى: "والمتهم المتعاطي أو السكران أو الذي حصل على منشط، في أسبوع يكون التأثير غير موجود، من يقود السيارة وهو سكران أو متعاطي "الحشيش"، العقوبة تكون مشددة عما تعرض لحادث وهو لم يتعاطى".

