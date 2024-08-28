الارشيف / اخبار الرياضه

نجم الإسماعيلي السابق: معظم لاعبي الدراويش انتقلوا للأهلي بـ"الكوبري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

أكد سيد بازوكا، نجم الإسماعيلي السابق، أنه يتمنى عودة إبراهيم عثمان رئيسا للنادي، مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

وقال بازوكا في تصريحات على قناة "الحدث اليوم": "أتمني أن تعود عائلة عثمان لرئاسة مجلس إدارة الإسماعيلي كما أتمنى أن أرى حسني عبدربه رئيسا للنادي أيضا في يوم من الأيام".

وأوضح: "معظم لاعبي الإسماعيلي من الجيل الذهبي، انتقلوا إلى النادي الأهلي، عن طريق كوبري، فيما عادا شريف عبدالفضيل".

أضاف: "يجب حل جميع اللجان في النادي الإسماعيلي، لأنها سبب حقيقي في تراجع الدراويش، ويجب على الإدارة أن تستعين بمدربي النادي المحترمين للاستفادة من جهودهم".

وأتم تصريحاته: "الإسماعيلي استمر في الدوري هذا الموسم بفضل الله وجماهيره، ولابد من تدارك هذا الأمر في الفترة المقبلة، ويعود الفريق لسابق عهده مرة أخرى".

