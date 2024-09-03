إنبي يفوز على الجيش العراقي في البطولة العربية لتنس الطاولة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لتنس الطاولة بنادي إنبي فوزًا ثمينًا على نظيره الجيش العراقي، وذلك خلال منافسات اليوم الثاني من مسابقة بطولة الأندية العربية.

جاء تحقيق النادي البترولي لهذا الفوز بنتيجة 3/0، بعد تقديم مستوى قوي ومميز طيلة المباراة.

في سياق متصل، تألق الفريق الأول للسيدات بفوزه على فريق نادي الوداد المغربي بنتيجة 3 / 1، ليصعد بذلك إلى المربع الذهبي للبطولة .

وقدم المهندس أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، تحية كبير للاعبين واللاعبات على المجهود الكبير في هذه البطولة، كما تمنى لهم التوفيق من أجل تحقيق اللقب.

ويرغب لاعبي ولاعبات إنبي في التتويج بالبطولة، خاصة وأن اللاعبين واللاعبات لديهم حالة من الإصرار لحصد اللقب.