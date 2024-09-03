كولر يجتمع بالجهاز المعاون على هامش مران الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.





عقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق اجتماعا مع الطاقم المعاون، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بفترة الإعداد لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للارتبطات القادمة.

وأدى اللاعبين تدريبات بدنية مكثفة تحت قيادة اندرياس اندويا مخطط الأحمال، قبل الانتقال لتنفيذ الجوانب الفنية والخططية، بينما قاد ميشيل يانكون مرانا قويا للحراس بمشاركة مصطفى مخلوف وحازم جمال ومحمد جريشة في ظل تواجد محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء بمعسكر المنتخب الوطني.