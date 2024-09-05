"طيور الفراعنة" تغرد لمرحلة احترافية جديدة

ياسر رشاد - القاهرة - فرنسا والخليج أحدث التحديات..

يخوض المحترفون المصريون، تحديا جديدا في الإحتراف الدولي، لعل آخرهم نجمنا المصري محمود حسن تريزيجيه، الذي يستعد لتجربة جديدة في مسيرته بعد انضمامه إلى الريان القطري هذا الصيف.

وأعلن نادي الريان ضم جناح الفراعنة، لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من نادي طرابزون سبور التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية، الأسبوع الجاري.

ونشر الريان، مقطع فيديو يقدم فيه لاعبه المصري الجديد، حيث ظهر وهو يستعرض مهاراته في ملعب النادي مرتديا القميص الذي يحمل الرقم 8، بينما حرص تريزيجيه على توديع طرابزون سبور برسالة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي كتب فيها باللغة الإنجليزية: "شكرًا لفريقي المذهل والمشجعين المذهلين على كل الذكريات التي لا تُنسى داخل وخارج الملعب.. لقد كان شرفًا لي أن أرتدي هذا القميص وأمثل هذا النادي، شكرًا لكم جميعًا على الدعم اللامتناهي".

وأصبح صاحب الـ29 عاما بذلك أحدث لاعب مصري ينشط في الدوري القطري، بعد حمدي فتحي الذي يلعب في صفوف الوكرة، وأحمد عبدالقادر لاعب الأهلي المعار لفريق قطر.

ومن المقرر أن يقود تريزيجيه فريقه الريان في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يستهل مشواره في البطولة القارية بمواجهة صعبة أمام الهلال السعودي يوم 17 سبتمبر الحالي على ملعب أحمد بن علي.

ومن الدوري القطري، إلى الإماراتي، حيث انتقل أحد أهم نجوم أولمبياد باريس 2024، محمد النني، قائد منتخب مصر الأولمبي، والذي تألق وكان عنصرا مميزا، واستطاع قيادة اللاعبين الأصغر سنا، وقدم مستويات قوية في البطولة الأولمبية، حققنا خلالها المركز الرابع في الدورة الصيفية الأخيرة.

وعقب تالقه دولياً رفقة الفراعنة، يخوض محمد النني تحدي جديد في ملاعب الدوري الإماراتي للمحترفين "ادنوك"، وذلك بعد قضاء عدة سنوات في أوروبا، حيث أعلن رحيله عن صفوف فريق أرسنال الإنجليزي بنهاية الموسم الماضي، بعدما شارك في 161 مباراة رسمية مع الجانرز عبر مختلف المسابقات خلال فترة استمرت 8 سنوات.

واختير الدولي محمد النني، رجل مباراة فريقه الجزيرة في أكثر من مناسبة، نظير تألق نجم المنتخب المصري، في مشاركته الأولى مع الجزيرة، حيث لعب دورا مهما للغاية، سواء على الصعيد الدفاعي أو الهجومي، بل ويساهم أيضا في تسجيل فريقه للأهدافه، وظهر بشكل لافت في أول ظهور رسمي له في قلعة أبو ظبي.

ومن الخليج إلى مسابقة "ليجا ون"، حيث رحلة جديدة للمدافع الدولي المصري محمد عبد المنعم، مع ناديه نيس، الناشط في الدوري الفرنسي لكرة القدم، والذي أعلن التعاقد مع نجم الأهلي، بعقد يمتد حتى صيف 2028، على أن يرتدي القميص رقم 5، تحت قيادة مدربه فرانك هايس.