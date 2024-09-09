سينر وألكاراس الملكان الجديدان لكرة المضرب

الرياص - اسماء السيد - نيويورك: تقاسم الإيطالي يانيك سينر والإسباني كارلوس ألكاراس البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب في 2024، ليؤكدا بذلك مكانتهما كألمع نجوم الجيل الذهبي الجديد للعبة.

وأضاف سينر لقب بطولة الولايات المتحدة الذي تُوّج به الأحد إلى لقب بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير، بعدما هيمن على الأميركي تايلور فريتس في نهائي من جانب واحد على ملعب آرثر آش (3 0)، ليصبح أول لاعب منذ الأرجنتيني غييرمو فيلاس في 1977 يفوز بأول لقبين له في الغراند سلام في الموسم عينه.

ولم يحقق هذا الإنجاز لاعبون كبار في تاريخ اللعبة مثل السويسري روجيه فيدرر، الصربي نوفاك ديكوفيتش، الإسباني رافايل نادال، ولا حتى الأميركيين بيت سامبراس وأندريه أغاسي.

وتُوّج ألكاراس الذي يصغر سينر بعامين، ببطولة رولان غاروس ودافع عن لقبه بنجاح في ويمبلدون، ليصبح في جعبته أربعة ألقاب في الغراند سلام.

وقال سينر ردا على سؤال حول تقييمه للعصر الجديد "إنه مختلف بعض الشيء بالتأكيد. من الجميل أن نرى أبطالا جددا. ومن الجميل أن نرى منافسات جديدة".

وتابع "سأحظى دائما بلاعبين سيجعلونني لاعبا أفضل، لأن هناك أوقاتا سيهزمونني فيها. ثم عليك أن تحاول إيجاد طريقة للفوز على لاعبين معينين".

وتُوّج الإيطالي البالغ من العمر 23 عاما بستة ألقاب هذا العام، فيما تُوّج ألكاراس بثلاثة، وقد حصد اللاعبان 15 لقبا في المجمل خلال مسيرة كل منهما.

وعلى الرغم من خروجه المفاجئ من الدور الثاني لفلاشينغ ميدوز، يصنع الإسباني التاريخ في الغراند سلام أسرع مما فعل "الثلاثة الكبار" فيدرر، نادال وديوكوفيتش، إذ لم يتمكن أي من الأساطير الثلاث تحقيق أربع بطولات كبيرة قبل بلوغ 22 عاما.

تسجيل أرقام قياسية في الغراند سلام

وحقق ديوكوفيتش بطولته الكبرى الرابعة في فلاشينغ ميدوز عام 2011 حين كان يبلغ 24 عاما.

أما نادال فكان يبلغ 22 عاما حين وصل إلى أربعة ألقاب كبرى وذلك في رولان غاروس عام 2008، بينما كان فيدرر بعمر الـ23 حين حقق هذا الإنجاز في فلاشينغ ميدوز عام 2004.

ويمكن لألكاراس أن يجمع بين البطولات الأربع الكبرى في سن الـ21، إذا تُوّج ببطولة أستراليا التي تغيب عن خزائنه في كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

ويملك ديوكوفيتش 24 لقبا في بطولات الغراند سلام وهو رقم قياسي لدى الرجال، لكنه يبقى متساويا مع الأسترالية مارغريت كورت على هذا الصعيد، علما أنه سينهي الموسم من دون بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 2017.

وسيبلغ ديوكوفيتش 38 عاما في أيار/مايو المقبل وإذا أضاف بطولة غراند سلام أخرى إلى مجموعته، سيكون أكبر فائز ببطولة كبرى في فردي الرجال، متجاوزا الأسترالي كين روزوول الذي كان يبلغ أكثر من 37 عاما عندما فاز ببطولة أستراليا في 1972.

وكان المُعتزل حاليا روجيه فيدرر يبلغ 36 عاما وخمسة أشهر حين فاز بلقبه العشرين والأخير في بطولات الغراند سلام وذلك في أستراليا عام 2018.

وسيبلغ نادال 39 عاما في أيار/مايو من العام المقبل، لكن الإسباني يعاني من الإصابات وعلى وشك الاعتزال، علما أنه كان قد بلغ 36 عاما قبل يومين من تتويجه بلقبه الـ22 في الغراند سلام والـ14 في رولان غاروس في 2022.

وكان هذا العام هو الأول منذ 2002 الذي لم يُتوّج فيه أحد "الثلاثة الكبار" ببطولة كبرى واحدة على الأقل.

'الوصول بعيدا في البطولات'

ويعتقد فريتس الذي خاض أول نهائي له في الغراند سلام بسن الـ26 عاما، أن البطولات الكبرى باتت مفتوحة أكثر من أي وقت مضى.

وقال وصيف فلاشينغ ميدوز يوم الأحد "لا أعتقد أنه يتعيّن عليك اللعب بشكل لا يُصدّق للوصول بعيدا في البطولات والمنافسة".

وتابع "يمكنك أن تجد نفسك في أدوار متقدمة، مثل الدور ربع النهائي، إذ لعبت بشكل صلب، على الرغم من أنني لا زلت أعتقد أنك تحتاج إلى تقديم أفضل ما لديك للتغلب على أفضل اللاعبين".

ومن المتوقع أن يعود كل من ديوكوفيتش ونادال إلى الظهور في الأيام المقبلة.

ويشارك ديوكوفيتش في كأس ديفيس مع صربيا في بلغراد الأسبوع المقبل، بينما من المقرر أن يشارك نادال الذي لم يلعب منذ أولمبياد باريس، في كأس لايفر انطلاقا من 20 سبتمر/أيلول.