ساوثغيت منفتح على العمل "خارج كرة القدم" في المستقبل

الرياص - اسماء السيد - لندن : أكّد المدرب السابق لمنتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت الأربعاء أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى التدريب، مشيرا إلى أنه قد يبتعد حتى عن عالم كرة القدم في وظيفته التالية.

واستقال ساوثغيت من منصبه مدربا لمنتخب "الأسود الثلاثة" في تموز/يوليو الماضي بعد وقت قصير من الهزيمة أمام إسبانيا في نهائي كأس أوروبا 2024، منهيا بذلك حقبة دامت ثمانية أعوام.

ورُبط اسم المدرب البالغ من العمر 54 عاما بتدريب فريق مانشستر يونايتد خلفا للهولندي إريك تن هاغ الذي تعرّض لانتقادات شديدة، لكنه رفض إمكانية العودة سريعا إلى مقاعد البدلاء.

وقال ساوثغيت في تصريح لشبكة سكاي نيوز "يعلم الناس أنني بحاجة إلى استعادة بعض الطاقة والاستمتاع بحياتي. لن أتسرع في أي شيء وأحتاج إلى اتخاذ قرارات جيدة".

وأضاف "لدي الكثير من الفرص، وأنا منفتح للخطوة التالية سواء في كرة القدم أو خارجها. سآخذ بعض الوقت، أستعيد نشاطي وأشحن طاقتي وأنطلق".

واعتبر ساوثغيت أن النضارة التي أحدثها الجهاز الفني الجديد بقيادة المدرب المؤقت الايرلندي لي كارسلي ومجموعة اللاعبين الجديد تبرر قراره بالابتعاد.

لكنه قال إن فترة توليه المسؤولية أعادت إنكلترا "إلى الخريطة" في البطولات الدولية الكبرى.

وبلغ المنتخب الإنكليزي تحت قيادته نهائي كأس أوروبا 2020، الدور نصف النهائي في مونديال روسيا 2018 وربع النهائي في مونديال قطر 2022، من دون النجاح في إنهاء انتظار الإنكليز الطويل للتتويج بلقب أول بطولة كبرى منذ مونديال 1966 على أرضهم.

وتابع المدافع الدولي الإنكليزي السابق "رفعنا سقف التوقعات وكنا بحاجة إلى إعادة كرة القدم الإنكليزية إلى الخريطة ونحن الآن باستمرار بين منتخبات النخبة".

واستطرد "كان الوقت المناسب للتغيير. ترى الآن الأمل الذي يمكن أن يجلبه التغيير. أنا راض عن ذلك. ثمانية أعوام هي فترة طويلة وأنا أتطلع إلى تحديات مختلفة في المستقبل والاستمتاع بفترة الراحة".