شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يوافق على رحيل نيمار عن الزمالك والانتقال للنادى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وافق البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك على انتقال سيد عبد الله نيمار لاعب الفريق إلى المصرى على سبيل الإعارة، وذلك بعد أن طلب النادى البورسعيدى ضم نيمار.

وشهدت الساعات الماضية قيام مسئولو الزمالك بدراسة العرض الذى تلقاه النادى من نظرائهم بالنادى المصرى على انتقال سيد عبد الله نيمار لاعب الأبيض الى صفوف الفريق البورسعيدى سواء على سبيل الإعارة او البيع، وتم عرض الأمر على جوميز و الذى وافق ولم يعارض رحيل اللاعب ، حتى يكتسب المزيد من الخبرات.

ومن المقرر أن تشهد الساعات المقبلة إعلان الزمالك عن انتقال نيمار إلى المصرى على سبيل الإعارة لمدة موسم.

من ناحية أخرى، كشف مصدر مسئول في نادى الزمالك عن مصيرمشاركة أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى فى مباريات الفريق المقبلة، وذلك بعد أن شارك بصورة طبيعية في تدريبات الفريق أمس، مع زملاؤه بالفريق، وشارك أيضا في الحصة التأهيلية والبدنية بجانب زملائه، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

وقال المصدر في تصريحات لليوم السابع أن مشاركة أحمد فتوح في المباريات المقبلة للفريق ستكون وفقا لقرار البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق، فكما قرر مشاركة اللاعب في التدريبات، هو صاحب قرار مشاركته في المباريات من عدمه، وأضاف المصدر أنه جارى تأهيل اللاعب ودخوله سريعا في أجواء الفريق.