رقم قياسي.. شاهد هدف تقدم الأهلي على الزمالك عن طريق وسام أبو علي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

انتهى الشوط الاول من لقاء الأهلي والزمالك في مباراة القرن الأفريقي بين لتحديد بطل كأس السوبر الأفريقي 2023/24.

وسجل وسام أبو علي هدف تقدم الأهلي على الزمالك من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

ووضع المهاجم الفلسطيني كرة ركلة الجزاء في وسط مرمى محمد عواد، ليصبح أول لاعب فلسطيني يسجل في تاريخ كأس السوبر الأفريقي.

وشهدت المباراة أحداث مثير بعد احتساب حكم المباراة ركلة جزاء للأهلي، مما دفع لاعبي الزمالك إلى مشادة كلامية مع الحكم، وحصول المثلوثي وسيف الدين الجزيري على بطاقة صفراء.

اقرأ أيضًا: