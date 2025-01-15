شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سيون: لا نمانع انتقال إلياس شوارف للأهلي.. وليس لدينا خلاف معهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث كريستيان كونستانتين، رئيس نادي سيون السويسري، عن إمكانية تعاقد النادي الأهلي مع اللاعب المغربي إلياس شوارف نجم الفريق السويسري خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كريستيان كونستانتين رئيس نادي سيون السويسري في تصريحات تليفزيونة: "لا يمكنني الحديث عن مستقبل إلياس شوارف، هو لاعب مميز ويمتلك إمكانيات عالية، لا أستطيع قول شىء حول العروض في الوقت الحالي للاعب".

وأضاف: "حاليًا ليس لدينا أي أزمة أو خلاف بيننا وبين النادي الأهلي، وبالطبع في حال وصول عرض مميز سوف نقبله، أنا أحب مصر كثيرًا وأحب الشعب المصري".

وأكمل: "ما يتعلق بالعلاقة بيننا وبين الأهلي لم تسر على النحو الذي نرجوه سابقًا، النادي لم يساعدنا من قبل وكلفنا خسارة فرصة جيدة للمنافسة في أوروبا".

وأردف: "من الصعب توقع إلى أين سيصل الفريق هذا الموسم في ترتيب الدوري السويسري، أمامنا مواجهة قوية مقبلة سوف نسعى إلى الفوز بيها والتقدم في الترتيب".

واختتم حديثه قائلًا: "بالتأكيد أتمنى التعاقد مع لاعبين مصرين خلال الفترة المقبلة، لكن كما تعلم الأمر يصبح صعبًا للغاية بسبب المطالب المالية العالية للأندية المصرية".