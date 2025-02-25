شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة حرس الحدود غداً والان مع تفاصيل الخبر

يختتم فريق الكرة بالأهلي تدريباته اليوم، الثلاثاء، استعداداً لمواجهة حرس الحدود غداً، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ16 من عمر مسابقة الدوري، والتي يرغب الأهلي في الفوز بنقاطها الثلاث من أجل المنافسة على استعادة صدارة الدوري، والتي يتربع بيراميدز عليها في الوقت الراهن.

ويتوجه فريق الأهلي إلى الإسكندرية عقب مران اليوم للدخول فى معسكر مغلق في أحد الفنادق القريبة من استاد برج العرب، بعد خوض المران الختامي اليوم واختيار قائمة المباراة المتوجهة إلى الإسكندرية.

وبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة نقاط القوة والضعف في صفوف فريق حرس الحدود، قبل المباراة التي تجمعهما غدا، الأربعاء، من أجل معرفة الخصم عن قرب ومعرفة أبرز اللاعبين في صفوفه وطريقة اللعب التي يعتمد عليها خلال المباريات الماضية.

ويركز مارسيل كولر على معرفة طريقة لعب المنافسين وموقفه في الحالة الدفاعية، وكذلك عندما يكون فى وضعية الهجوم، وكيفية نقل الكرة وتحضير الهجمة، وأبرز العناصر التي يعتمد عليها في بناء الهجمة واختراق صفوف المنافس، حيث حذر لاعبيه من حرس الحدود في ظل صعوبة موقفه، بخلاف استعادة عروضه الطيبة تحت قيادة محمد يوسف.

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، صفحة مباراة الزمالك التي أقيمت السبت باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري والتى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبوه خلال مباراة القمة من أجل البحث عن فوز جديد في مسابقة الدوري المصري.

ويستعد الأهلى لمواجهة حرس الحدود فى الرابعة عصر غدٍ الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.