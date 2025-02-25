شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يركز على تطوير الشق الدفاعى فى الزمالك.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يركز البرتغالى جوزيه بيسيرو ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، على الشق الدفاعى للفريق خلال المباريات المقبلة، حيث يستعد الفريق لمواجهة زد بالجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري.

وطلب بيسيرو من لاعبى خط الدفاع غلق المساحات أمام أى فريق منافس، ومنع وصولهم للمرمى، مع التركيز بشكل أفضل، حتى عودة المصابين والموقوفين.

وشدد بيسيرو على لاعبى الدفاع بمنع الخصوم من تسجيل أهداف، خاصة أن القرار يتم اتخاذه بسرعة فائقة، فى غفلة من الدفاع، وهو ما حدث فى المباراة الماضية أمام الأهلى، ورغم تألق اللاعبين والتزامهم بالتعليمات الفنية خلال القمة لكن الهدف دخل مرمى الأبيض، لذلك يسعى بيسيرو لتصحيح الأخطاء الدفاعية فى المباريات القادمة.

وتعادل الزمالك مع الأهلى فى المباراة السابقة بالجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري بهدف لكل فريق، سجل للزمالك محمود بنتايج وسجل للأهلى أشرف بن شرقى.