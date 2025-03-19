الامارات | لاعبو المنتخب: مهمة «الأبيض» أمام إيران ليست مستحيلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم أن مهمة «الأبيض» المرتقبة، غداً، خارج الديار أمام نظيره الإيراني، ستكون صعبة لكنها ليست مستحيلة، وأنهم في كامل الجاهزية لهذه المواجهة، وسيذهبون إلى طهران لتحقيق نتيجة إيجابية ضمن مباريات المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وستغادر بعثة المنتخب إلى العاصمة الإيرانية طهران اليوم، وستتدرب مساء على استاد آزادي الذي سيستضيف المباراة، التي ستقام غداً في الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ويحتل المنتخب المركز الثالث برصيد 10 نقاط، خلف منتخبَي إيران المتصدر بـ16 نقطة، وأوزبكستان صاحب المركز الثاني برصيد 13 نقطة.

وقال لاعب المنتخب، خالد الظنحاني، خلال الحصة التدريبية التي أُقيمت ليل الإثنين على ملعب جبل علي في دبي، لـ«الإمارات اليوم»، إن استعدادات المنتخب لمباراته المرتقبة أمام إيران تُعدّ جيدة، كما أن الأجواء في أوساط اللاعبين إيجابية، وأكّد أن اللاعبين سيتوجهون إلى إيران بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن المنتخب يضم في صفوفه عناصر جيدة، وأن العناصر التي انضمت إلى المنتخب حديثاً تشكل كذلك إضافة جديدة.

وأضاف الظنحاني: «بالنسبة لنا كلاعبين فإننا لن نبخل على المنتخب بأي مجهود، بل سنضاعف من جهودنا، وسنقدم كل ما عندنا في هذه المرحلة، وأتمنى تكاتف الجميع خلف المنتخب في هذه المرحلة المهمة».

وتابع: «هذه المرحلة مهمة للمنتخب لابد من الاستعداد لها بشكل مضاعف، خصوصاً أننا نواجه المنتخب الإيراني (متصدر المجموعة) على أرضه ووسط جمهوره، وفي المقابل فإن المنتخب يملك أيضاً عناصر جيدة وشابة بمن فيها الأسماء التي انضمت حديثاً، وهو ما سيعطي الفريق قوة في هذه المرحلة المهمة والحساسة».

وأكمل خالد الظنحاني: «أي لاعب يمثّل الإمارات عليه أن يشعر بالفخر بارتداء شعار المنتخب»، وبشأن رسالته للجمهور قبل مباراة إيران، قال الظنحاني: «نحن كلاعبين سنعطي كل ما عندنا وبدعم الجمهور والشارع الرياضي لنا سنحقق نتيجة إيجابية».

بدوره، قال لاعب المنتخب، عبدالله رمضان: «اللاعبون في أتم الاستعداد والجاهزية للمباراة، وهم يسعون إلى الخروج بنتيجة إيجابية من إيران»، مؤكداً أن يشعر بالفخر لتمثيله منتخب الإمارات، ومضيفاً: «المنتخب أكمل كل تحضيراته وجاهزيته للمباراة، والعناصر الجديدة تمثّل إضافة جديدة، ونسعى خلال المباراة للظهور بصورة طيبة».

من جانبه، قال حارس مرمى المنتخب، علي خصيف، إن المرحلة المقبلة تُعدّ مرحلة مهمة وصعبة، لكنها ليست مستحيلة، وأضاف: «نعرف ما نريده في المرحلة المقبلة وأهدافنا واضحة وكذلك طموحاتنا واضحة، بالنسبة للاعبين الجميع على استعداد تام لهذه المباراة».

وتابع: «رغم أن المنتخب الإيراني يُعدّ منتخباً قوياً فإن المنتخب الإماراتي يظل أيضاً منتخباً قوياً، خصوصاً في ظل انضمام مجموعة جديدة من اللاعبين إلى صفوفه».

وأكمل علي خصيف: «بالنسبة لنا كلاعبين فإننا نسعى إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام إيران».