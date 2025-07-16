جلسة مرتقبة بين الزمالك وبتروجت لحسم صفقة حامد حمدان

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسئولو نادي الزمالك عقد جلسة جديدة خلال الساعات المقبلة مع إدارة نادي بتروجت، بحضور جون إدوارد المدير الرياضي للفريق الأبيض، من أجل حسم صفقة الفلسطيني حامد حمدان، لاعب الفريق البترولي.

ويتمسك الزمالك بالحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في ظل اقتناع الجهاز الفني بقيادة يانيك فيريرا بإمكانياته، وقدرته على تقديم الإضافة للفريق.

في الوقت ذاته، يواصل اللاعب الضغط على إدارة ناديه من أجل السماح له بتحقيق حلمه بالانتقال إلى القلعة البيضاء، حيث أبدى تمسكه الشديد بارتداء قميص الزمالك، مؤكدًا رغبته القوية في خوض هذه التجربة.