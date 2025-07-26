شكرا لقرائتكم خبر عن ريبيرو يعلق على أداء صفقات الأهلى الجديدة والعائدين من الصفقات فى معسكر تونس والان مع تفاصيل الخبر

أشاد الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني لـ النادي الأهلي، بمستوى الصفقات الجديدة للفريق التي ظهرت بشكل جيد خلال معسكر تونس الحالي، كما أشاد بأداء اللاعبين العائدين من الإًصابة.

وخاض الأهلي مباراتين وديتين في معسكر تونس أمام الملعب يوم الإثنين الماضي والبنزرتي أمس، الجمعة، انتهتا بفوز الأهلي 4 -1 و5 - صفر على التوالي.

ودفع الجهاز الفني للأهلي بأكثر من لاعب تم التعاقد معهم هذا الصيف في وديتي معسكر تونس، أبرزهم ياسين مرعي المُنضم للفريق مؤخراً من نادي فاركو، بجانب محمد شكري المُنضم من سيراميكا، ومعهما محمد شريف العائد للأهلي بعد تجربة احتراف لمدة موسمين في نادي الخليج السعودي.

وأكد ريبيرو أن الثلاثي، ياسين وشكري وشريف، ظهر بشكل جيد في مباراتي الملعب والبنزرتي، موضحاً أن الصفقات الجديدة الأخرى المُنضمة للأهلي الصيف الجاري سبق أن نالت فرصة المشاركة في كأس العالم للأندية الأخيرة بأمريكا، كما شاركت في وديتي الملعب والبنزرتي، وهي تريزيجيه وبن رمضان وبيكهام وزيزو.

كما أشاد المدرب الإسباني بمستوى كريم فؤاد العائد من إصابة طويلة بالرباط الصليبي، موضحاً أنه لاعب مهم ويُجيد اللعب في أكثر من مركز، وقدم أداء جيدا في معسكر الأهلي في تونس.