الامارات | ليفربول يكشف عن قمصانه للموسم الجديد بمشاركة صلاح

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف نادي ليفربول حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عن قمصان الفريق للموسم الجديد 2025-2026، بمشاركة عدد من نجومه في مقدمتهم الهداف الدولي المصري محمد صلاح.

ونشر الموقع الرسمي لليفربول، أمس، صورة لصلاح بقميص ليفربول الأساسي، وصورة أخرى بالقميص الاحتياطي، وذلك قبل أسبوعين فقط على انطلاق الموسم الجديد لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمثل القميص الجديد عودة للشراكة التاريخية بين ليفربول وشركة أديداس، بعد أن تم الإعلان رسمياً في مارس الماضي عن تجديد التعاون بين الطرفين.

ويأتي القميص الأساسي باللون الأحمر الكامل مع الخطوط الثلاثة البيضاء الكلاسيكية لأديداس على الأكمام، بينما استوحي شكل القميص الاحتياطي من التصاميم الكلاسيكية للنادي، بتدرجات الأبيض العاجي وتفاصيل بالأحمر والأسود.