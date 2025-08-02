الامارات | «دي بي ورلد» للغولف تعلن بدء العد التنازلي لاستضافة الإمارات التصفيات الختامية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت جولة «دي بي ورلد» للغولف بدء العد التنازلي الرسمي مع تبقي 100 يوم على استضافة الإمارات للتصفيات الختامية للجولة، حيث تتواصل التحضيرات المكثفة لإقامة بطولتي «أبوظبي إتش إس بي سي»، و«جولة دي بي ورلد» في دبي، وهما من أبرز المحطات على أجندة الغولف العالمية.

وتعود بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» إلى ملعب ياس لينكس من السادس إلى التاسع من نوفمبر المقبل، محتفلة بمرور 20 عاماً على انطلاقتها، بعد أن رسخت مكانتها حدثاً عالمياً بارزاً تنظمه جولة «دي بي ورلد» ومجلس أبوظبي الرياضي.

وتشكل البطولة المحطة الأولى من التصفيات الختامية للجولة، بمشاركة 70 من أفضل اللاعبين في تصنيف «السباق إلى دبي».

ومن 13 إلى 16 نوفمبر 2025، يستضيف ملعب «ذا إيرث» في عقارات جميرا للغولف في دبي منافسات بطولة جولة «دي بي ورلد» التي تمثّل ختام موسم «السباق إلى دبي»، حيث يتنافس أفضل 50 لاعباً على لقب بطل الموسم الذي أحرزه روري ماكلروي العام الماضي، للمرة السادسة في مسيرته.

وتعكس استضافة الإمارات للتصفيات الختامية للجولة، مكانة الدولة المرموقة على الساحة الرياضية العالمية.

وأكد النجم العالمي روري ماكلروي المتوج بالألقاب الكبرى الأربعة «الغراند سلام»، مشاركته في بطولة «أبوظبي إتش إس بي سي» هذا الموسم.

من جهته، شدد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عارف حمد العواني، على أن استضافة البطولة للعام الـ20 على التوالي تُمثّل إنجازاً مهماً يعكس ريادة العاصمة، مشيراً إلى أن إقامتها في جزيرة ياس تعزز مكانة أبوظبي مركزاً رياضياً عالمياً، وتوفر تجربة استثنائية للجماهير والزوار.

من جانبه، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، إن بطولة جولة «دي بي ورلد» أكثر من مجرد منافسة رياضية، فهي واحدة من أبرز الفعاليات العالمية التي تحتضنها دبي سنوياً.