بطولة إيطاليا: كومو للسير على خطى بحيرته الشهيرة

الرياص - اسماء السيد - روما : مدربٌ يثير اهتمام أبرز الأندية الأوروبية، ملاك أثرياء وانتدابات طموحة: يبحث نادي كومو عن تحقيق المفاجآت هذا الموسم في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

لا يملك نادي كومو 1907 سجلا حافلا، لكنه استهل موسمه السادس عشر في دوري الأضواء بفوز على لاتسيو 2 0 ويلاقي السبت بولونيا في المرحلة الثانية من سيري أ.

يحلم كومو بترسيخ موقعه في كرة القدم الإيطالية، والسير على خطى بحيرته الشهيرة الجاذبة للمشاهير الباحثين عن الخصوصية والسياح القادمين من مختلف أنحاء العالم لالتقاط الصور لملء صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

فابريغاس المدرب

لم يستغرق الأمر أكثر من موسم واحد كي يفرض الإسباني سيسك فابريغاس نفسه على مقعد بدلاء كومو.

صنع لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا سابقا اسمه بسرعة كمدرب للفريق الصاعد.

في موسمه النخبوي الأول منذ 2003، حل كومو عاشرا الموسم الماضي، وتغلب في طريقه على نابولي البطل وأتالانتا، بفضل أسلوبه الهجومي وتشكيلته الشابة نسبيا (25.3 عاما).

نتيجة لذلك، أراد كل من باير ليفركوزن الألماني وإنتر استقطاب فابريغاس، لكن ابن الثامنة والثلاثين التزم بالمشروع طويل الامد لكومو حيث أنهى مشواره كلاعب عام 2023.

ذكّر أخيرا في مؤتمر صحافي "لدينا مشروع يمتد لأربع إلى خمس سنوات. بعد سنة ونصف، ما زلنا نبني فريقا، ناديا، عائلة، ثقافة".

تابع بطل العالم 2010 وبطل أوروبا 2008 و2012 مع منتخب "لا فوريا روخا": "نريد تحسين نتيجة العام الماضي، لكننا لا نفكر في التأهل إلى البطولات الاوروبية، ورسالتنا لم تتغير: يجب أن نستمر في النمو".

أثرياء إندونيسيون

منذ استحواذ شركة دجارون الإندونيسية العملاقة للسجائر على النادي عام 2019، دخل كومو حقبة جديدة.

يُعد مالكاه، الشقيقان هارتونو، من أثرى الأشخاص في العالم، إذ يحتلان المرتبتين 110 و111 في قائمة مجلة فوربس، بثروة تزيد عن 20 مليار دولار لكل منهما.

صعد كومو في غضون خمس سنوات من الدرجة الرابعة إلى الأولى، يفكر بمشاريع كبرى لكنه يبقى متزنا.

يسعى النادي اللومباردي إلى تحديث ملعب جوزيبي سينيغاليا الواقع على ضفاف البحيرة، ورفع سعته عام 2028 من 12 ألف متفرج إلى 15 ألفا فقط.

100 مليون يورو

بفضل مالكيه، صدّ كومو 1907 عروض ضم جوهرته الأرجنتينية نيكو باس (20 عاما) خريج ريال مدريد الإسباني، بمبالغ تخطت 70 مليون يورو (81 مليون دولار).

رصد أكثر من مئة مليون يورو لتعزيز صفوفه. وحدها أندية المقدمة على غرار نابولي البطل، يوفنتوس، ميلان وأتالانتا أنفقت أكثر منه هذا الصيف.

كانت فترة انتقالاته مذهلة بكل المقاييس، فاستعار المهاجم الإسباني المخضرم ألفارو موراتا من ميلان، وجذب مواطنه المهاجم خيسوس رودريغيس (19 عاما، 22 مليون يورو)، ولاعبي الوسط الكرواتي مارتين باتورينا (22 عاما، 18 مليون يورو) والأرجنتيني مكسيمو بيروني (22 عاما، 13 مليون يورو).

لخّص فابريغاس "يتحدث الناس كثيرا عن المال (المتاح لكومو في سوق الانتقالات)، لكننا لا نهتم، نعمل كثيرا (...) لدينا لاعبون شبان سيخوضون موسمهم الاحترافي الأول في أوروبا. نريد متابعة نمونا خطوة بخطوة والعمل من دون صخب".