رالي تشيلي: أوجييه ينتزع صدارة الترتيب العام قبل 3 جولات من النهاية

الرياص - اسماء السيد - كونثبثيون، تشيلي (تشيلي) : انتزع الفرنسي سيباستيان أوجييه الذي يخوض برنامجا جزئيا منذ تتويجه بطلا للعالم للمرة الثامنة في مسيرته عام 2021، صدارة الترتيب العام قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، وذلك بإحرازه رالي تشيلي، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للراليات.

وبفوزه الثاني تواليا والخامس من أصل ثماني مشاركات هذا الموسم، انتزع أوجييه صدارة الترتيب العام من زميله في تويوتا البريطاني إلفين إيفانز الذي حل ثانيا في الرالي الحصوي بفارق 11 ثانية عن الفرنسي الساعي لمعادلة رقم مواطنه الأسطوري سيباستيان لوب وإحراز اللقب العالمي للمرة التاسعة في مسيرته.

وبدأ ابن الـ41 عاما اندفاعه نحو الفوز السادس والستين في مسيرته منذ المرحلة الخاصة العاشرة التي فاز بها السبت، ثم أحرز بعدها خمس من المراحل الست الأخيرة ونال العلامة الكاملة من 35 نقطة، بما فيها النقاط الخمس المخصصة لمرحلة "باور ستايج" والنقاط الخمس لما يعرف بـ"سوبر صنداي" (أي أفضل سائق ليوم الأحد الأخير في الرالي)، فيما نال زميله إيفانز 24 نقطة ليصبح متخلفا عن الفرنسي بفارق نقطتين.

وقال أوجييه بعد الرالي الذي تكون من 16 مرحلة خاصة، إن "هذا ما أردناه. صحيح أني واجهت صعوبة في بعض الأحيان كي استيقظ صباحا، لكن بإمكاننا (الآن) أن نكون سعداء بالطريقة التي انتهت بها الأمور".

وجاء الفرنسي الآخر أدريان فورمو (هيونداي) ثالثا بفارق 46.5 ثانية عن مواطنه، بينما حل زميله في الفريق الكوري الجنوبي بطل الموسم الماضي البلجيكي تيري نوفيل رابعا وسائق تويوتا الفنلندي كالي روفانبيرا، بطل العالم لعامي 2022 و2023، سادسا خلف مواطنه وزميله الآخر سامي باياري.

وكان من المفترض أن يشارك أوجييه بعدد أقل من الجولات، لكنه قرر منذ الجولة التاسعة في فنلندا حين حل ثالثا بأن يكمل ما تبقى من الموسم حتى الرالي الختامي في السعودية بعدما تبين له أنه قادر على إحراز لقبه التاسع القياسي.

وبفضل أوجييه بشكل خاص، حقق الصانع الياباني تويوتا فوزه الـ103 في بطولة العالم للراليات فئة "دبليو آر سي"، لينفرد بالرقم القياسي الذي تشاركه في الجولة الماضية مع سيتروين.

وكان الفرنسي سعيدا بذلك، قائلا "الآن، بتنا الرقم واحد، إنه رقم قياسي عن جدارة لتويوتا".

ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1. الفرنسي سيباستيان أوجييه (تويوتا) 2:55:42.1 س

2. البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 11.0 ث

3. الفرنسي أدريان فورمو (هيونداي) بفارق 46.5 ث

4. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) بفارق 59.0 ث

5. الفنلندي سامي باياري (تويوتا) بفارق 1:03.4 د

ترتيب الخمسة الأوائل في بطولة العالم:

1. الفرنسي سيباستيان أوجييه 224 نقطة

2. البريطاني إلفين إيفانز 222

3. الفنلندي كالي روفانبيرا 203

4. الاستوني أوت تاناك 181

5. البلجيكي تيري نوفيل 166

ترتيب الصانعين:

1. تويوتا 572 نقطة

2. هيونداي 447