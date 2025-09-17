دوري أبطال أوروبا: مبابي يقود ريال مدريد المنقوص الى فوز صعب على مرسيليا 2-1

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قاد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي فريقه ريال مدريد الاسباني المنقوص الى فوز صعب على ضيفه مرسيليا الفرنسي 2 1 الثلاثاء في الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وتقدم مرسيليا عبر الأميركي تيموثي وياه (22) ورد ريال بهدفين لنجمه مبابي (29 و81 من ركلتي جزاء)، رافعا رصيده الى 57 هدفا في المسابقة القارية العريقة التي يحمل فريقه الرقم القياسي في عدد القابها (15).

وأكمل ريال المباراة بعشرة لاعبين اثر طرد قائده داني كارفاخال (72) في ثاني ضربة موجعة بعد اصابة مدافعه الانكليزي ترنت الكسندر أرنولد ودخول الاخير مكانه (4)، في ثاني مباراة تواليا يكملها الملكي بعشرة لاعبين بعد لقائه ضد ريال سوييداد (2 1) في الدوري السبت.

وتنتظر ريال رحلة طويلة في الجولة الثانية الى كازاخستان لمواجهة كايرات، قبل أن يستضيف يوفنتوس الايطالي ويحل ضيفا على ليفربول الانكليزي واولمبياكوس اليوناني ثم يستقبل مانشستر سيتي الانكليزي وموناكو الفرنسي، على ان ينهي دور المجموعة بمواجهة مضيفه بنفيكا البرتغالي الذي فرط الثلاثاء بتقدمه على ضيفه المتواضع قره باغ الأذربيجاني بهدفين نظيفين وسقط في النهاية 2 3.

وكان ريال مدريد الذي دفع مدربه شابي ألونسو بالبرازيلي رودريغو على حساب مواطنه فينيسيوس جونيور، صاحب الافضلية أغلب فترات المباراة وسنحت أمام مهاجميه أكثر من فرصة تألق حارس المرمى الارجنتيني خيرومينو رولي في التصدي للعديد منها خصوصا لمبابي الذي كاد يفعلها مبكرا بتسديدة أكروباتية مرت بجوار القائم الايمن (2).

وحرم القائم الايسر الارجنتيني فرانكو ماستانتونو من افتتاح التسجيل برده تسديدته من مسافة قريبة (6).

وتصدى رولي لتسديدتين لرودريغو (8 و10)، وأبعد انفرادا لمبابي من مسافة قريبة (10).

وكانت اول محاولة لمرسيليا عبر وياه، نجل جورج النجم السابق لباريس سان جرمان الفرنسي وميلان الايطالي رئيس ليبيريا الحالي، عندما توغل من الجهة اليسرى وسدد كرة قوية فوق العارضة (14).

ورد التركي أردا غولر بتسديدة بين يدي رولي (15)، وأخرى قوية لمبابي بين يدي الحارس (21).

وافتتح مرسيليا التسجيل عندما استغل الانكليزي مايسون غرينوود كرة خاطئة من غولر في منتصف الملعب فانطلق نحو حافة المنطقة وهيأها الى وياه المتوغل داخلها، فسددها قوية بيمناه على يسار العملاق البلجيكي تيبو كورتوا (22)، مكررا ما فعله والده قبل 31 عاما بالوان سان جرمان على ملعب سانتياغو برنابيو.

وكاد وياه يضيف الثاني بتسديدة قوية من خارج المنطقة تصدى لها كورتوا بصعوبة (25).

وحصل ريال مدريد على ركلة جزاء اثر عرقلة رودريغو من لاعب وسط جمهورية إفريقيا الوسطى جيوفري كوندوغبيا فانبرى لها مبابي على يمين رولي (29).

وتوغل ماستانتونو بمجهود فردي لكن رولي تدخل في توقيت مناسب (30)، ثم أبعد كرة قوية للفرنسي أوريليان تشواميني (33).

وتابع رولي تألقه بتصديه لتسديدة قوية لمبابي من حافة المنطقة (41)، وجرب غرينوود حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بين يدي كورتوا (45+3).

وأهدر ماسانتونو فرصة ذهبية عندما تلقى كرة رائعة من مبابي داخل المنطقة سددها بيسراه في جسم رولي (45+3).

وحرمت العارضة مبابي من هدف اثر تسديدة زاحفة من خارج المنطقة (50)، وأنقذ كورتوا مرماه من هدف محقق بتصديه لتسديدة قوية للغابوني بيار إيميريك أوباميانغ من خارج المنطقة (57).

وطرد كارفاخال لضربه رولي برأسه من دون كرة (72)، لكن الملكي حصل على ركلة جزاء عندما لمس المدافع الارجنتيني فاكوندو ميدينا كرة بيده خلال تدخله لقطع توغل فينيسيوس، فانبرى لها مبابي بنجاح مسجلا هدف الفوز (81).

وتصدى رولي لتسديدة قوية لدياس (85)، وحذا حذوه كورتوا بتصديه لتسديدة قوية لغرينوود (86).

وفي مباراة ثانية في لندن، حقق توتنهام الانكليزي الاهم بفوزه على فياريال الاسباني بهدف وحيد.