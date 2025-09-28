بطولة إسبانيا: برشلونة يخطف الصدارة بعد قلب الطاولة على سوسييداد

الرياص - اسماء السيد - مدريد : قلب برشلونة حامل اللقب تأخره للمباراة الثانية تواليا وتغلب على ضيفه ريال سوسييداد 2 1 الأحد ضمن المرحلة السابعة، ليخطف صدارة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم مستغلا سقوط غريمه التقليدي ريال مدريد أمام جاره ومضيفه أتلتيكو 2 5 السبت.

وبعد سقوط ريال، بات للمباراة على الملعب الاولمبي في مونتجويك، أهمية مضاعفة بالنسبة للبلاوغرانا، إذ كان الفوز كفيلا بمنحه الصدارة. وعزّز النادي الكاتالوني رصيده الى 19 نقطة بفارق نقطة عن ريال الثاني، في حين واصل سوسييداد مسلسل اخفاقاته حيث يملك في رصيده خمس نقاط فقط من 21 ممكنة في المركز السابع عشر.

ولم يأتِ الفوز سوى بعد أن تأخر فريق المدرب الألماني هانزي فليك بهدف ألفارو أودريوسولا (31)، قبل أن يدرك الفرنسي جول كونديه التعادل قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وسجّل البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدف الفوز من تمريرة ذهبية للنجم اليافع البديل لامين جمال العائد الى الملاعب بعد غيابه عن المباريات الأربع الأخيرة بسبب الإصابة (59)، في سيناريو مشابه لمباراته من المرحلة السادسة عندما عاد برشلونة من تأخره بهدف ليفوز 3 1 على ريال أوفييدو.

وبدأ أصحاب الأرض اللقاء مهددين مرمى سوسييداد فتوالت الفرص اولها عبر المهاجم الإنكليزي ماركوس راشفورد، الذي حاول افتتاح التسجيل لكن تسديدته القوية من داخل المنطقة اثر تمريرة بكعب القدم من الهولندي فرانكي دي يونغ تصدى لها الحارس أليكس ريميرو ببسالة (10).

وتصدى ريميرو مجددا لتسديدة الأوروغوياني رونالد أراوخو من خارج المنطقة (22).

وكاد العملاق الكاتالوني يخطف التقدم بعد ان راوغ ليفاندوفسكي، الحارس ريميرو من زاوية ضيّقة قبل أن يمرر كرة عرضية خطيرة إلا أن الدفاع أبعدها قبل أن تصل الى السويدي الشاب روني بردغجي (26).

وبخلاف مجريات المباراة، اقتنص سوسييداد هدف التقدم إثر هجمة مرتدة بعد مجهود رائع لأندير بارانيتكسيا الذي تجاوز كونديه على حافة منطقة الجزاء من الجهة اليسرى قبل أن يمرّر كرة رائعة لأودريوسولا غير المتسلل الذي تابعها بسهولة داخل الشباك (31).

وأنقذ ريميرو فريقه مجددا من هدف محقق بعد ان مرّر الهولندي فرنكي دي يونغ كرة عرضية سددها إيغور سوبيلديا عن طريق الخطأ صوب مرمى فريقه (29) قبل أن يحاول بيدري متابعتها لكن الدفاع حوّلها الى ركنية (39).

وواصل ريميرو تألقه بعدما أبعد تسديدة من بردغجي (42).

وتمكن برشلونة أخيرا من فرض التعادل قبل نهاية الشوط الاول بعد ركنية نفذها راشفورد وتابعها كونديه برأسه في المرمى (43).

وتابع برشلونة ضغطه في الشوط الثاني لمحاولة انتزاع النقاط الثلاث الكفيلة بمنحه الصدارة، وزجّ فليك بنجمه اليافع جمال في الدقيقة 57 إضافة الى داني اولمو الذي دخل بدلا من ابن الـ 17 عاما درو فيرنانديس الذي منحه فليك مشاركته الأولى.

وبعد أقل من دقيقتين أظهر جمال لمساته الساحرة عندما توغل داخل المنطقة على الجهة اليمنى ومرّر كرة عرضية متقنة ارتقى لها ليفاندوفسكي وحولها رأسية في الشباك (59).

وفي حين كان برشلونة الطرف الأكثر إمساكا بزمام الامور، حاول سوسييداد التعويل على الكرات المرتدة لمحاولة إدراك التعادل. لكنّ اللمسة الأخيرة ظلّت في مصلحة أصحاب الأرض الذين ظنوا أنهم سجلوا الهدف الثالث عبر جمال لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل (74).

وحبس جمهور برشلونة أنفاسه بعدما أوشك سوسييداد على تعديل النتيجة من تسديدة صاروخية للياباني تاكيفوسا كوبو اصطدمت بالعارضة (84)، قبل ان تحرم العارضة نفسها ليفاندوفسكي من تعزيز النتيجة في هجمة مرتدة على الجهة المعاكسة اثر لعبة جماعية رائعة (85).